Si parla di uno spin-off di Sub-Zero e del terzo film di Mortal Kombat. I film basati su videogiochi continuano a ottenere grandi incassi al cinema, con titoli come Minecraft, Super Mario e Sonic che hanno totalizzato numeri record. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui progetti futuri o sui collegamenti tra i due film. La collaborazione tra cinema e videogiochi si rafforza, portando a nuove produzioni legate a franchise già affermati.

Il legame tra cinema e gaming non è mai stato così solido. Gli adattamenti cinematografici dei videogiochi continuano a dominare il botteghino mondiale: colossi per famiglie come Minecraft Movie, Super Mario Galaxy Movie e Sonic the Hedgehog hanno registrato incassi strabilianti. In questo scenario, Warner Bros. ha deciso di percorrere una strada diversa e decisamente più cruda, puntando sul franchise di Mortal Kombat e mantenendo fede al tono violento e “vietato ai minori” (Rating R) del materiale originale. Dopo il rilascio dei primi due capitoli, i fan si chiedono quale sarà il destino della saga. Vedremo mai Mortal Kombat 3? E cosa c’è di vero sul vociferato spin-off dedicato a Sub-Zero? Ecco un’analisi dettagliata della situazione attuale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sub-Zero: in arrivo uno spin-off? La verità sul terzo film di Mortal Kombat

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