studiosi raccolti intorno alla figura di giovanni da pian del carpine

Notizia in breve

Ieri si è aperto al nuovo Cinema Carpine di Magione un convegno internazionale dedicato a Fra Giovanni da Pian del Carpine. L'evento ha visto la partecipazione di studiosi di fama mondiale riuniti per approfondire la figura del monaco e viaggiatore del XIII secolo. La conferenza si concentra sull’opera e sulla vita di Giovanni da Pian del Carpine, con interventi e discussioni tra i partecipanti. L’iniziativa si protrarrà fino a domani.