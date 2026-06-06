Studiosi raccolti intorno alla figura di Giovanni da Pian del Carpine
Ieri si è aperto al nuovo Cinema Carpine di Magione un convegno internazionale dedicato a Fra Giovanni da Pian del Carpine. L'evento ha visto la partecipazione di studiosi di fama mondiale riuniti per approfondire la figura del monaco e viaggiatore del XIII secolo. La conferenza si concentra sull’opera e sulla vita di Giovanni da Pian del Carpine, con interventi e discussioni tra i partecipanti. L’iniziativa si protrarrà fino a domani.
Si è aperto ieri al nuovo Cinema Carpine il convegno internazionale dedicato a Fra Giovanni da Pian del Carpine, che riunisce a Magione studiosi di fama mondiale. L’evento, incentrato sulle relazioni eurasiatiche nel tredicesimo secolo, approfondisce il legame nato nel 1245 con il viaggio di oltre diecimila chilometri del frate verso l’Impero Mongolo. Durante l’apertura, il sindaco Massimo Lagetti ha ricordato la recente lettera d’intenti siglata a Roma per il gemellaggio tra il Comune lacustre e la regione di Uvurkahangai, mentre la cittadina onoraria Nyamaa Lkhagvajav ha sottolineato il valore diplomatico dell’iniziativa. L’articolato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
La serie completa di architettura storica nel mondo (2025-2026)
Notizie e thread social correlati
Giovani studiosi da tutta Europa alla Normale di Pisa per la conferenza dedicata alle onde gravitazionaliDa oggi e per tre giorni, la Scuola Normale Superiore di Pisa accoglie giovani ricercatori provenienti da diverse nazioni europee per la prima...
Ravarino alla finali nazionali U14. Carpine vince il girone in serie BIl Ravarino si è qualificato per le finali nazionali under 14 grazie alla vittoria di ieri mattina sul campo di Faenza, con il punteggio di 39-30.