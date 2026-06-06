studente picchiato e rapinato violenza al parco fermati due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver aggredito e rapinato un ragazzo nel parco Chico Mendez. La vittima, di circa la stessa età degli aggressori, è stata accerchiata, minacciata, picchiata e derubata. L’episodio si è verificato in un’area già segnalata per episodi di violenza. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i due giovani. La vittima ha riportato ferite e danni fisici, mentre gli aggressori sono stati condotti in caserma.

Perugia, 6 giugno 2026 – Lo avrebbero accerchiato, minacciato, picchiato e rapinato. Vittima un ragazzo più o meno della loro età, preso di mira al parco Chico Mendez, luogo dove già in passato si erano verificati episodi di questo tipo. Gli investigatori della squadra mobile ritengono di aver identificato due dei quattro responsabili della rapina. Nei loro confronti, su richiesta della Procura per i minorenni, il giudice per le indagini preliminari ha disposto un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza domiciliare. I due, come ricostruito, avrebbero agito insieme ad altri due giovani la cui identificazione è al momento in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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