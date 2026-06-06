Strade bucate maxirifacimento Previsti interventi per trenta milioni
La Giunta comunale ha approvato un piano di interventi per la riqualificazione delle strade, con un investimento di trenta milioni di euro. Sono previsti lavori di rifacimento su tratti stradali caratterizzati da numerose buche. È stato istituito un “Tavolo tecnico strategico permanente” per coordinare le attività e monitorare l'avanzamento dei lavori. La decisione riguarda un piano di interventi di ampio respiro volto a migliorare la condizione delle arterie principali e secondarie.
La Giunta comunale costituisce un “ Tavolo tecnico strategico permanente “ e approva un maxipiano d’intervento di rifacimento delle strade che "interessa complessivamente oltre 1,6 milioni di metri quadrati d’ infrastrutture viarie articolati tra circa 797mila mq d’interventi di recupero pesante e circa 865mila mq d’interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale". Un investimento previsto di circa trenta milioni di euro. "L’Amministrazione ha avviato un percorso di analisi tecnica - si legge nelle delibera – che ha già condotto alla redazione di uno Studio di Fattibilità allegato alla relazione tecnico strategica che... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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