strade bucate maxirifacimento previsti interventi per trenta milioni

Notizia in breve

La Giunta comunale ha approvato un piano di interventi per la riqualificazione delle strade, con un investimento di trenta milioni di euro. Sono previsti lavori di rifacimento su tratti stradali caratterizzati da numerose buche. È stato istituito un “Tavolo tecnico strategico permanente” per coordinare le attività e monitorare l'avanzamento dei lavori. La decisione riguarda un piano di interventi di ampio respiro volto a migliorare la condizione delle arterie principali e secondarie.