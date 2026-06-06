A Montelupo Fiorentino è stata inaugurata una mostra dedicata alla storia e alla memoria locale. L’esposizione include fotografie, testi e oggetti che raccontano il passato della comunità attraverso storie di vita, personaggi e luoghi significativi. La mostra si svolge in uno spazio pubblico e rimarrà aperta per un periodo definito, coinvolgendo anche attività di lettura e narrazione. È stata ideata come un percorso che unisce passato e presente, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della zona.

MONTELUPO FIORENTINO Improvvisazione, recitazione, condivisione di storie, libri e personaggi. Una storia avvincente, i luoghi cari ai montelupini. Uno spettacolo per tutti. E’ un "pentolone pieno di vita" lo spettacolo che andrà in scena stasera. Cala infatti il sipario sul laboratorio teatrale "Dalla pagina al palco", organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino nell’ambito delle politiche giovanili, e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni come azione di socializzazione e promozione della lettura. Alle 21 di stasera al Circolo Arci Il Progresso di Montelupo Fiorentino, si potrà assistere a "I Custodi del Fuoco. Storia di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia e memoria: "Un pentolone pieno di vita"

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