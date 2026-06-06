stadio bellissimo pisa ci ha accompagnato

L’Italia femminile ha vinto contro la Serbia, con una tripletta finale. Dopo la partita, il commissario tecnico ha affermato che il successo è stato possibile grazie alla convinzione nelle proprie capacità e nel piano di gioco. La sfida si è svolta in uno stadio molto apprezzato, definito “bellissimo” dalla squadra italiana. La vittoria segue la recente affermazione contro la Serbia, consolidando il percorso della nazionale femminile.

Una partita con una tripletta come dulcis in fundo. Dopo la vittoria contro la Serbia, il ct delle Azzurre Andrea Soncin ha commentato così il match: "L’aspetto principale è stato quello di credere fortemente nelle nostre idee e qualità. Prima del secondo tempo ho chiesto alle ragazze di essere più veloci nella trasmissioni palla, nell’occupazione del campo e nell’attacco: era quello che nel primo tempo permetteva alla Serbia di acquisire densità". "C’era molta consapevolezza, prima della partita si è detto troppo che si doveva vincere con troppi gol: certo, vincere era un dovere, ma le partite vanno vissute", ha poi spiegato il mister. "Nella Serbia ci sono tante giocatrici che giocano nei migliori campionati d’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ALLO STADIO R. Anconetani di Pisa per Pisa-Cagliari

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