Sport e tecnologia | nuovi smartwatch Garmin e l’iconico stile di Mbappé

Garmin ha presentato due nuovi smartwatch che migliorano la gestione della salute quotidiana con funzioni aggiornate. I dispositivi integrano sensori avanzati per monitorare parametri come battito cardiaco, sonno e attività fisica. Nel frattempo, sono stati rilasciati anche occhiali ispirati allo stile di un noto calciatore, con dettagli che richiamano le sue radici culturali. Entrambi i prodotti combinano tecnologia e design, con attenzione ai dettagli estetici e funzionali.

Come cambiano i nuovi Garmin la gestione della tua salute quotidiana?. Quali dettagli nascosti celebrano le radici di Kylian Mbappé negli occhiali?. Come garantisce aderenza la nuova scarpa Babolat sulle superfici erbose?. Perché North Sails utilizza materiali riciclati per la nuova collezione tecnica?.? In Breve Garmin lancia Forerunner 70 e 170 con display AMOLED da 1,2 pollici. Oakley Signature Series dedicata a Jaylen Brown e Kylian Mbappé con coordinate Bondy. Babolat Pure Drive Wimbledon 2026 e scarpe Jet Mach 4 con suola Michelin. North Sails lancia capsule Road to Naples per 175 anni America’s Cup. Tecnologia e performance: nuovi strumenti per il benessere fisico e lo stile sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Recensione Garmin Forerunner 970, il re degli smartwatch per la corsa

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