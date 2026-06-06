Sono stati spesi 25 milioni di euro per archiviare il caso legato al Cavaliere. I pubblici ministeri hanno ora aperto nuove piste di indagine, secondo quanto emerge da documenti. Tra le carte esaminate, si trova anche un elemento relativo a un carabiniere, collegato a un procedimento che coinvolge un ex senatore. Le nuove indagini si concentrano su aspetti precedentemente non approfonditi e sui costi sostenuti fino a questo momento.

L’archiviazione di Marcello Dell’Utri nell’ultima inchiesta fiorentina in cui era accusato di essere il mandante delle stragi mafiose del 1993-1994 ha riacceso l’interesse mediatico sulla datata vicenda. Ieri, tra i cronisti, circolavano trascrizioni confuse del decreto che lasciavano una sola certezza: le indagini non sono finite. In quelle righe recuperate da un documento quasi illeggibile si evincerebbe che i pm non si sarebbero giocati tutte le cartucce e ci sarebbero ancora piste da battere. Come quella legata a un ex carabiniere del Ros di stanza a Milano che «avrebbe assistito a incontri» e che «potrebbe essere a conoscenza di circostanze che avrebbe appreso» per motivi di servizio sulle figure di Silvio Berlusconi e l’ex comandante del Ros Mario Mori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spesi 25 milioni per archiviare il Cav. Ma i pm avrebbero delle nuove piste

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