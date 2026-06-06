Il Cantone dei Grigioni ha dato un ultimatum alla Lombardia, minacciando di bloccare i ristorni se non riceverà una risposta rapida riguardo a due questioni in sospeso. La disputa riguarda le spese legate ai giochi olimpici, con le autorità svizzere che chiedono chiarimenti e impegni concreti. La situazione resta tesa, e il Cantone ha precisato che adotterà misure se non ci saranno progressi nei prossimi giorni.

Grigioni e Lombardia ai ferri corti: il Cantone svizzero potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di bloccare i ristorni se non ci sarà una risposta celere in merito ai 2.6 milioni di franchi (2.85 milioni di euro circa) che reclamano per la gestione del traffico in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atmosfera è sempre tesa, sebbene ci siano ancora spiragli. Da queste pagine abbiamo riferito del braccio di ferro più volte: su una spesa per il piano mobilità in Engadina, attuato in occasione dei Giochi, i Grigioni hanno speso 3.5 milioni di franchi. Gli elvetici se ne accollerebbero 0.9 milioni, chiedendo la parte restante all’Italia e, nella fattispecie, al Pirellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spese olimpiche. L’ultimatum dai Grigioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, dai “colloqui produttivi” a “inferno senza accordo”: tutti gli ultimatum di TrumpNelle ultime ore, le dichiarazioni di un rappresentante statunitense hanno evidenziato una forte pressione sull’Iran, con un ultimatum chiaro:...

Olimpiadi, i Grigioni chiedono 2,6 milioni: la Lombardia è in attesaI Grigioni hanno chiesto 2,6 milioni di franchi alle autorità lombarde in relazione alle Olimpiadi, ma la Lombardia non ha ancora effettuato il...

Si parla di: Spese olimpiche. L’ultimatum dai Grigioni.

Spese olimpiche. L’ultimatum dai GrigioniGrigioni e Lombardia ai ferri corti: il Cantone svizzero potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di bloccare i ristorni se non ci sarà una risposta celere in merito ai 2.6 milioni di franchi (2. ilgiorno.it

Spese olimpiche, tra locali pieni e taxi liberiL'effetto olimpico su consumi e acquisti, almeno stando ai primi bilanci, c'è stato. lo dimostrano le spese dei titolari di carte Visa, aumentate dell'80% nel primo weekend dei Giochi nel Nord Italia: ... rainews.it