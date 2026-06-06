Spaccio di droga tra Parco Gioeni e via Paratore | tre giovani arrestati dalla polizia a Catania

Notizia in breve

Tre giovani con precedenti sono stati arrestati dalla polizia a Catania durante un blitz antidroga. L’operazione si è svolta tra il Parco Gioeni e via Paratore, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti. I giovani sono stati fermati e portati in commissariato, dove sono stati sottoposti a fermo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle quantità sequestrate o sulle modalità dell’operazione.