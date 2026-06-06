Spaccio di droga tra Parco Gioeni e via Paratore | tre giovani arrestati dalla polizia a Catania

Da cataniatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani con precedenti sono stati arrestati dalla polizia a Catania durante un blitz antidroga. L’operazione si è svolta tra il Parco Gioeni e via Paratore, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti. I giovani sono stati fermati e portati in commissariato, dove sono stati sottoposti a fermo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle quantità sequestrate o sulle modalità dell’operazione.

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Blitz antidroga della polizia a Catania: tre giovani, tutti con precedenti specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni, condotte dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, hanno portato al sequestro di circa 400. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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