spacciavano nei boschi due in manette

Due persone sono state arrestate nel Parco del Ticino, dove spacciavano droga nei boschi tra il Varesotto e l’Alto Milanese. Le forze dell’ordine hanno intercettato un’attività sospetta e hanno fermato i sospetti. Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro lo spaccio nel parco.

Nel cuore del Parco del Ticino continua la lotta allo spaccio nei boschi tra il Varesotto e l’Alto Milanese. Una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio e Legnano, con il supporto del personale dell’aliquota di polizia giudiziaria della Procura di Busto Arsizio e delle Polizie Locali di Castano Primo e Nosate, ha portato all’arresto di due giovani stranieri ritenuti protagonisti di una consolidata attività di vendita di droga nelle aree boschive comprese tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo. L’indagine è nata da una serie di servizi mirati di osservazione e monitoraggio che hanno consentito agli investigatori di individuare un vero e proprio punto di spaccio immerso nella vegetazione, frequentato da consumatori provenienti da diversi territori della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Firenze - Spaccio e degrado, carabinieri in azione nei boschi alle Cerbaie

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