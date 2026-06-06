Softball Forlì il rinforzo Julianna Verni per il big match
L'Italposa Forlì ha aggiunto Julianna Verni alla rosa in vista del big match di domenica, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. La partita si svolgerà in trasferta contro una rivale diretta, con entrambe le formazioni in cerca di punti fondamentali per la classifica. Verni, giocatrice di esperienza, si è unita al team pochi giorni prima dell’incontro. La gara rappresenta la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 di softball.
Terza giornata del girone di ritorno per la serie A1 di softball, con l’ Italposa Forlì che sarà impegnata in una sfida d’altissima quota prima della sosta per la Nazionale: al Buscherini alle 17 (gara2 in programma 40 minuti dopo il termine del primo match) arriverà Saronno, una delle squadre più in forma del campionato, in una replica delle tante sfide ai playoff scudetto degli ultimi anni. Le varesine inseguono le bianconere, salde al secondo posto, a 4 punti di distanza, ma con due gare da recuperare. L’Italposa si presenta rinforzata dall’arrivo dell’italoamericana Julianna Verni (foto), già componente della Nazionale italiana che lo scorso anno ha conquistato il titolo europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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