Slogan pro-terrorismo nel cimitero di Tuoro | coro di condanne La Regione | Gesto ignobile

Notizia in breve

Una scritta pro-terrorismo è apparsa su una cappella non utilizzata nel cimitero di Tuoro, con un epitaffio che ringrazia due brigatisti coinvolti in un omicidio della Polizia Ferroviaria. La frase inneggiante ai due è stata segnalata e condannata. La Regione ha definito il gesto “ignobile”. Sul muro si leggeva: “Grazie Mario e Desdemona, sbirri infami”. La scoperta ha suscitato reazioni di condanna da parte delle autorità locali.