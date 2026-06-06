Slogan pro-terrorismo nel cimitero di Tuoro | coro di condanne La Regione | Gesto ignobile

Da perugiatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scritta pro-terrorismo è apparsa su una cappella non utilizzata nel cimitero di Tuoro, con un epitaffio che ringrazia due brigatisti coinvolti in un omicidio della Polizia Ferroviaria. La frase inneggiante ai due è stata segnalata e condannata. La Regione ha definito il gesto “ignobile”. Sul muro si leggeva: “Grazie Mario e Desdemona, sbirri infami”. La scoperta ha suscitato reazioni di condanna da parte delle autorità locali.

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"Grazie Mario e Desdemona, sbirri infami": scritta pro-terrorismo nel cimitero di Tuoro. L'epitaffio inneggiante ai due brigatisti che uccisero il sovrintendente capo della Polfer è comparso su una cappella inutilizzata. Cancellato con la vernice bianca. Indagano i carabinieri. La comunità si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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