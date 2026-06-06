Entro il 2025, sono previste riforme sulla giustizia e sulla responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di Forza Italia puntano a modificare la responsabilità civile, ma i dettagli specifici delle modifiche non sono stati ancora comunicati. La proposta si basa su due pilastri normativi, anche se non sono stati specificati nel testo. La discussione sulle modifiche legislative è in corso, con un focus sulla responsabilità dei magistrati.

Come cambierà la responsabilità civile dei magistrati dopo le nuove proposte?. Quali sono i due pilastri normativi che Forza Italia vuole approvare?. Perché Nordio preferisce le sanzioni disciplinari alla responsabilità civile?. Cosa accadrà martedì prossimo durante l'incontro decisivo in via Arenula?.? In Breve Costi indagini Berlusconi e Dell’Utri stimati in 25 milioni di euro.. Solo 15 sentenze sulla responsabilità civile dei magistrati emesse in 15 anni.. Incontro di maggioranza martedì prossimo presso la sede di via Arenula.. Priorità su prescrizione e regolamentazione sequestro smartphone entro fine legislatura..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisto: riforme giustizia e responsabilità civile entro il 2025

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Verso la Riforma della Responsabilità Medica - Una prospettiva multidisciplinare

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