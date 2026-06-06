Sisma 6.1 nel Tirreno | l’INGV esclude legami con il vulcano Marsili

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nel Tirreno, a una profondità di circa 10 chilometri. L’INGV ha precisato che questa profondità esclude un legame con il vulcano Marsili. Inoltre, ha spiegato che la subduzione della placca ionica può generare scosse sismiche a circa 250 chilometri di profondità, ma non a 10 chilometri come nel caso di questo sisma.