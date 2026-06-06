Sisma 6.1 nel Tirreno | l’INGV esclude legami con il vulcano Marsili

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nel Tirreno, a una profondità di circa 10 chilometri. L’INGV ha precisato che questa profondità esclude un legame con il vulcano Marsili. Inoltre, ha spiegato che la subduzione della placca ionica può generare scosse sismiche a circa 250 chilometri di profondità, ma non a 10 chilometri come nel caso di questo sisma.

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Perché la profondità del sisma esclude il legame con il vulcano?. Come può la subduzione ionica generare scosse a 250 chilometri?. Cosa distingue tecnicamente il movimento tettonico dal sistema del Marsili?. Quali fattori impediscono al terremoto di innescare un'eruzione vulcanica?.? In Breve Sisma generato a 250 chilometri di profondità nel mantello terrestre. Processo causato dalla subduzione della placca ionica sotto l'arco calabro. Marsili opera per estensione crostale a profondità molto più superficiali. Evento sismico del 2 giugno 2026 esclude rischio innesco vulcanico. Un sisma di magnitudo 6.1 scuote meridionale: l’analisi dell’INGV esclude legami con il vulcano Marsili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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