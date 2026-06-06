Un super tifone ha causato variazioni nella ionosfera, influenzando la densità del plasma. Durante la notte, i satelliti hanno registrato onde di gravità associate al passaggio del tifone, che hanno alterato le caratteristiche atmosferiche. Le osservazioni indicano che eventi meteorologici intensi come questo possono avere effetti significativi su livelli elevati dell’atmosfera. Le misurazioni sono state raccolte tramite strumenti satellitari dedicati allo studio delle onde di gravità e delle variazioni ionosferiche.

? Domande chiave? In Breve Il super tifone Sinlaku scuote il Pacifico e deforma l’atmosfera fino allo spazio. Nell’aprile del 2026, il super tifone Sinlaku ha attraversato le acque del Pacifico del Nord scatenando piogge torrenziali e inondazioni devastanti sulle isole Marianne. La tempesta ha mostrato una forza senza precedenti, trasformandosi rapidamente da una moderata perturbazione di 2ª categoria in un mostro di 5ª categoria. Questo evento estremo non si è limitato a colpire la superficie oceanica, ma ha generato increspature atmosferiche che hanno raggiunto gli strati più alti del nostro pianeta, lambendo i confini dello spazio. Gli scienziati hanno osservato come la potenza del ciclone abbia influenzato l’intero ambiente globale attraverso fenomeni visibili persino dai satelliti in orbita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinlaku: il super tifone che scuote l’atmosfera fino allo spazio

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Il super #tifone #Sinlaku ha generato #onde #gravitazionali atmosferiche visibili dallo spazio. Una delle tempeste più potenti di inizio stagione nell'Oceano Pacifico non si è limitata a portare fenomeni meteorologici distruttivi… Continua a leggere qui: thesolver x.com

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