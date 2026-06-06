Siccità | un anno di inerzia e il rischio di restare a secco

Notizia in breve

Da un anno la cabina di regia dedicata alla gestione delle risorse idriche è inattiva. La sua mancata operatività solleva interrogativi sulla gestione dell’emergenza idrica e sulla ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni coinvolte. Non sono stati ancora definiti i ruoli di chi ha ricevuto nuovi incarichi in ambito istituzionale rispetto alla pianificazione e alla risposta alla siccità. La situazione si inserisce in un contesto di grave carenza di risorse idriche.