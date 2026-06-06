Siccità | un anno di inerzia e il rischio di restare a secco
Da un anno la cabina di regia dedicata alla gestione delle risorse idriche è inattiva. La sua mancata operatività solleva interrogativi sulla gestione dell’emergenza idrica e sulla ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni coinvolte. Non sono stati ancora definiti i ruoli di chi ha ricevuto nuovi incarichi in ambito istituzionale rispetto alla pianificazione e alla risposta alla siccità. La situazione si inserisce in un contesto di grave carenza di risorse idriche.
Perché la cabina di regia sulla gestione idrica è ferma da dodici mesi? Chi deve gestire l'emergenza tra i nuovi incarichi istituzionali? Come influisce il doppio ruolo del commissario sulla risposta alla siccità? Quali rischi concreti corre il territorio con l'attuale vuoto decisionale??? In Breve Ultima cabina di regia riunita l'8 agosto 2025 dopo dodici mesi di inattività. Nicola Dell'Acqua cede la guida commissariale a Fabio Ciciliano nel corso del 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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