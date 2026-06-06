Si è insediato il nuovo Consiglio della Provincia di Verona | convalidati gli eletti dopo il voto di maggio

Il nuovo Consiglio della Provincia di Verona ha iniziato i lavori il 4 giugno, dopo aver convalidato gli eletti nelle elezioni del 17 maggio.

Si è aperta nel pomeriggio di giovedì 4 giugno la nuova legislatura provinciale con la prima seduta del Consiglio eletto lo scorso 17 maggio. L’assemblea ha provveduto alla convalida degli eletti, passaggio formale che dà avvio al mandato dei consiglieri, destinati a restare in carica per due. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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