Si aggira in strada con fare sospetto | donna fermata con droga

Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre camminava in strada con atteggiamento sospetto. Durante il controllo, sono stati trovati con sé diversi grammi di sostanze stupefacenti. La donna è stata accompagnata in caserma e la droga sequestrata. I controlli sul territorio continuano senza sosta per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze illecite.

Proseguono senza interruzioni i controlli dei carabinieri sul territorio, finalizzati a rafforzare la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nelle scorse ore, i militari dell'arma hanno arrestato una donna residente a Fiuggi, già. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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