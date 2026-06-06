Shock al Roland Garros | Arnaldi si ritira per un virus improvviso

Matteo Arnaldi si è ritirato dal match al Roland Garros a causa di un virus improvviso che lo ha colpito durante la partita. L'annuncio è stato dato subito dopo l'inizio del secondo set, con il giocatore che si è seduto sul campo e ha lasciato il terreno in barella. Agassi, presente in tribuna, ha assistito in silenzio alla decisione senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sulle sue condizioni di salute.

Come ha reagito Agassi davanti alle telecamere dopo l'annuncio?. Quali sono le reali condizioni di salute di Matteo Arnaldi?. Perché Cobolli ha ottenuto l'accesso alla finale senza giocare?. Cosa cambierà nella sfida tra Cobolli e Zverev dopo il forfait?.? In Breve Flavio Cobolli accede alla finale contro Alexander Zverev per forfait. Agassi reagisce con disperazione durante la diretta su TNT Sports. L'imprevisto medico si verifica venerdì 5 giugno 2026. Il ritiro avviene pochi minuti prima dell'inizio della semifinale. Il ritiro di Arnaldi al Roland Garros lascia Agassi senza parole. Matteo Arnaldi è stato costretto al ritiro venerdì 5 giugno 2026 prima della semifinale del Roland Garros a causa di un virus improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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