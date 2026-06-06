Circa 7.000 pellegrini hanno completato la Via Mater Dei, un percorso di 157 km suddiviso in sette tappe. Il cammino collega Bologna con nove comuni dell’Appennino bolognese. Lo scorso anno, il tragitto è stato seguito da un numero simile di partecipanti. La via attraversa diverse località e rappresenta un itinerario di rilevanza per i camminatori che vogliono unire spiritualità e natura lungo il percorso.

Un percorso di 157 km sviluppato in sette tappe, che collega la città di Bologna con nove comuni dell’ Appennino bolognese: questa è la Via Mater Dei, un cammino che lo scorso anno è stato percorso da oltre 7mila camminatori. Il trekking, che ha subito degli interventi di manutenzione grazie alla cooperativa Foiatonda e al Cai, parte da Bologna e passa per Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi e Vergato, fino ad arrivare al comune di Ferenzuola, in Toscana. "Percorrere la Via Mater Dei significa rallentare e viversi un viaggio fatto di persone, borghi, santuari e tradizioni – dice Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settemila pellegrini sulla Via Mater Dei

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