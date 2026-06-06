Servizi a scuola per le adolescenti | Distributori gratuiti di assorbenti un messaggio culturale e di civiltà
In alcune scuole sono stati installati distributori gratuiti di assorbenti per le studentesse. Questa iniziativa mira a affrontare il tema del ciclo mestruale come una questione di civiltà, anche se molte ragazze ancora si sentono imbarazzate o preferiscono non parlarne pubblicamente. Alcune adolescenti usano con naturalezza i distributori, mentre altre evitano di farlo, mantenendo il discorso nascosto tra i corridoi scolastici.
C’è chi lo vive con naturalezza e chi, invece, ancora oggi abbassa la voce quando ne parla. Per molte adolescenti il ciclo mestruale resta un argomento scomodo, qualcosa da nascondere nello zaino o da affrontare con imbarazzo tra i corridoi della scuola. Eppure, riguarda metà della popolazione e accompagna le donne per circa 40 anni della loro vita. È partendo da questa semplice consapevolezza che nasce “Libere di Essere”, il progetto che porta distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, ideato dall’Unione dei Comuni insieme alle delegate alle Pari Opportunità e sviluppato attraverso il Centro Pari Opportunità della Valdichiana Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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SC Mandates Free Sanitary Pad Access for Girls in Schools
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