C’è chi lo vive con naturalezza e chi, invece, ancora oggi abbassa la voce quando ne parla. Per molte adolescenti il ciclo mestruale resta un argomento scomodo, qualcosa da nascondere nello zaino o da affrontare con imbarazzo tra i corridoi della scuola. Eppure, riguarda metà della popolazione e accompagna le donne per circa 40 anni della loro vita. È partendo da questa semplice consapevolezza che nasce “Libere di Essere”, il progetto che porta distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, ideato dall’Unione dei Comuni insieme alle delegate alle Pari Opportunità e sviluppato attraverso il Centro Pari Opportunità della Valdichiana Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Servizi a scuola per le adolescenti : "Distributori gratuiti di assorbenti, un messaggio culturale e di civiltà"

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SC Mandates Free Sanitary Pad Access for Girls in Schools

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