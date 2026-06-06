Serie A | il Venezia apre e chiude contro il Lecce Milan primo scoglio alla seconda giornata

Notizia in breve

Il Venezia inizierà e concluderà il campionato di serie A 202627 contro il Lecce, con le partite che si svolgeranno rispettivamente nel weekend del 22-23 agosto in casa e nel fine settimana del 2930 maggio in trasferta. La squadra neopromossa affronterà entrambe le sfide allo stadio Penzo e al Via del Mare. La seconda giornata del torneo vedrà il Milan come primo avversario.