Serie A | il Venezia apre e chiude contro il Lecce Milan primo scoglio alla seconda giornata

Da veneziatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Venezia inizierà e concluderà il campionato di serie A 202627 contro il Lecce, con le partite che si svolgeranno rispettivamente nel weekend del 22-23 agosto in casa e nel fine settimana del 2930 maggio in trasferta. La squadra neopromossa affronterà entrambe le sfide allo stadio Penzo e al Via del Mare. La seconda giornata del torneo vedrà il Milan come primo avversario.

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Le sfide salvezza contro il Lecce apriranno e chiuderanno il campionato di serie A 202627 del Venezia neopromosso: si parte in casa, allo stadio Penzo, nel weekend del 22-23 agosto, si chiude in trasferta, al Via del Mare, il fine settimana del 2930 maggio. Prima montagna da scalare per gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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