Serie A | il Venezia apre e chiude contro il Lecce Milan primo scoglio alla seconda giornata
Il Venezia inizierà e concluderà il campionato di serie A 202627 contro il Lecce, con le partite che si svolgeranno rispettivamente nel weekend del 22-23 agosto in casa e nel fine settimana del 2930 maggio in trasferta. La squadra neopromossa affronterà entrambe le sfide allo stadio Penzo e al Via del Mare. La seconda giornata del torneo vedrà il Milan come primo avversario.
Le sfide salvezza contro il Lecce apriranno e chiuderanno il campionato di serie A 202627 del Venezia neopromosso: si parte in casa, allo stadio Penzo, nel weekend del 22-23 agosto, si chiude in trasferta, al Via del Mare, il fine settimana del 2930 maggio. Prima montagna da scalare per gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Venezia-Lecce alla prima giornata, Lecce-Venezia all’ultima Calcio, serie A: calendarioIl calendario della stagione di Serie A prevede che la prima giornata si giochi il 23 agosto, con il match tra Lecce e Venezia.
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