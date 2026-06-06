Serie A 2026 27 | svelato il calendario tra derby e grandi sfide

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calendario della Serie A 202627 è stato ufficialmente annunciato, con numerosi derby e grandi sfide previste nel corso della stagione. Tra le partite di rilievo, il derby tra Milan e Inter è programmato per la terza giornata. La stagione si apre con incontri tra le principali squadre, e il campionato presenta diverse sfide importanti già nelle prime settimane. La data esatta del derby tra i due club milanesi è stata comunicata, ma non sono ancora disponibili le date precise di tutte le partite.

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Quali sono i big match previsti già dalla terza giornata?. Quando si giocherà il derby tra Milan e Inter?. Come influenzeranno i turni infrasettimanali il ritmo del campionato?. Quali squadre affronteranno i grandi club nel finale di stagione?.? In Breve Inizio campionato 23 agosto 2026 e conclusione tra 29 e 30 maggio 2027.. Soste nazionali previste il 27 settembre, 15 novembre e 28 marzo 2027.. Turni infrasettimanali fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027.. Pausa natalizia programmata per i giorni 26 e 27 dicembre 2026.. Il calendario della Serie A 20262027 prende forma dal Teatro Regio di Parma. Il nuovo percorso della Serie A 20262027 è stato ufficialmente svelato dal Teatro Regio di Parma durante il Festival della Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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