Giovedì 18 giugno si terrà un evento nella Badia di Settimo e nel Museo di piazza Vittorio Veneto, organizzato dal Gamps, che unirà la narrazione dell’ultimo giorno dei dinosauri con l’uso di tecnologie di difesa planetaria. L’iniziativa coinvolgerà le due location per un appuntamento che combina storia preistorica e innovazione scientifica. La serata sarà dedicata a un approfondimento sia sui dinosauri che sulle moderne tecnologie di monitoraggio e difesa del pianeta.

Dinosauri e cosmo. È l’accoppiata spettacolare creata dal Gamps, che giovedì 18 giugno, metterà in piedi un evento che unisce la millenaria Badia di Settimo e il Museo di piazza Vittorio Veneto per raccontare l’ultimo giorno dei dinosauri e le moderne tecnologie di difesa planetaria. L’iniziativa, a ingresso libero, nasce dalla sinergia scientifica e organizzativa tra l’azienda IntelIA, il CnrR-Ifac (Istituto di Fisica Applicata ’Nello Carrara’ del Consiglio nazionale delle ricerche), la Fondazione Opera della Badia di Settimo e il Gamps, con il patrocinio della Società Paleontologica Italiana. La prima parte della serata si svolgerà nella Badia di Settimo (ritrovo alle 20,45 nel piazzale antistante). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serata speciale fra dinosauri e cosmo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dinosauri e colazione insieme: la domenica speciale per i bambini a teatroDomenica 17 maggio, presso il Teatro Martinitt di Milano, si terrà uno spettacolo dedicato ai bambini intitolato ‘T-Rex: gli amici non si mangiano’,...

Leggi anche: Osservatorio di Roselle, serata speciale

Argomenti più discussi: Serata speciale fra dinosauri e cosmo; L'ultimo giorno dei dinosauri: dall'asteroide di Chicxulub alle missioni spaziali che proteggono la Terra; I film in onda in TV stasera: John Wick 4 sfida i Dinosauri di Jurassic World - Il Dominio.

Serata speciale fra dinosauri e cosmoDinosauri e cosmo. È l’accoppiata spettacolare creata dal Gamps, che giovedì 18 giugno, metterà in piedi un evento ... lanazione.it