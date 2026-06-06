Senigallia | Olivetti apre alla revisione del progetto Ponte Garibaldi

Notizia in breve

Olivetti ha annunciato di essere disponibile a rivedere il progetto del Ponte Garibaldi. Le modifiche previste riguardano l'aspetto estetico e le funzioni della struttura. La revisione del progetto potrebbe portare a cambiamenti nel design e nell'uso dell'infrastruttura. Restano da definire le specifiche di tali modifiche e come influenzeranno il risultato finale. La questione è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge le autorità locali e i cittadini.