Senigallia | Olivetti apre alla revisione del progetto Ponte Garibaldi
Olivetti ha annunciato di essere disponibile a rivedere il progetto del Ponte Garibaldi. Le modifiche previste riguardano l'aspetto estetico e le funzioni della struttura. La revisione del progetto potrebbe portare a cambiamenti nel design e nell'uso dell'infrastruttura. Restano da definire le specifiche di tali modifiche e come influenzeranno il risultato finale. La questione è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge le autorità locali e i cittadini.
Come cambierà l'aspetto del nuovo Ponte Garibaldi?. Quali funzioni avrà la struttura dopo la revisione del progetto?. Dove verrà costruito il nuovo parcheggio scambiatore da 1.000 posti?. Chi parteciperà concretamente alla consultazione pubblica per decidere il progetto?.? In Breve Maurizio Mangialardi sostiene la necessità di una nuova soluzione architettonica complessiva.. Ipotesi di percorso ciclopedonale leggero per integrare i Portici Ercolani.. Creazione di un parcheggio scambiatore da 1.000 posti presso lo stadio.. Consultazione collettiva prevista tra cittadini, esperti, tecnici e progettisti.. Il futuro architettonico di Senigallia: Olivetti apre al ripensamento del Ponte Garibaldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Sì a una revisione del progetto del Ponte Garibaldi. Maurizio Mangialardi: Da Olivetti una posizione finalmente coraggiosa; Mangialardi: Bene l’apertura del sindaco Olivetti rispetto a un ripensamento del progetto di Ponte Garibaldi; Deleghe anche per i consiglieri comunali. La prima pratica? Variazione di bilancio; Ing. Rognoli: Tanto è tuonato che è diluviato.
Bene apertura del Sindaco Olivetti rispetto a ripensamento progetto di Ponte GaribaldiMi ha fatto molto piacere leggere oggi dell’apertura del Sindaco rieletto Massimo Olivetti rispetto a un possibile ripensamento del progetto di Ponte Garibaldi. Una posizione finalmente coraggiosa e ... senigallianotizie.it
Sì a una revisione del progetto del Ponte Garibaldi. Maurizio Mangialardi: Da Olivetti una posizione finalmente coraggiosaPer il Dem tuttavia sarebbe meglio che sia rivista la natura stessa dell'infrastruttura, trovando una nuova soluzione architettonica complessiva, più adeguata, funzionale e rispettosa di tutti i para ... anconatoday.it
Massimo Olivetti. . Con grande emozione e gratitudine condivido con voi la gioia per questo risultato. Sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare Senigallia per altri cinque anni. Grazie a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questa campagna facebook