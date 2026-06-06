I carabinieri sono stati chiamati in media 142 volte al giorno in provincia. Hanno svolto indagini e interventi in oltre l’87% dei casi di reato denunciati, secondo i dati ufficiali. La presenza sul territorio si traduce in un’attività costante, con pattuglie che monitorano le strade e rispondono alle chiamate di emergenza. La loro presenza si concentra su una vasta gamma di reati, dall’ordine pubblico ai reati contro il patrimonio.

"I carabinieri hanno proceduto per oltre l’87% dei reati complessivamente denunciati" in provincia. È uno dei dati più significativi dell’attività degli ultimi 12 mesi sintetizzati dal colonnello Pantaleone Grimaldi, comandante provinciale dei carabinieri di Pavia, in occasione della celebrazione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma, nella cerimonia di ieri nel cortile interno della caserma di piazza San Pietro in ciel d’oro. La capillare presenza e la quotidiana attività dei militari in provincia di Pavia, oltre al dato dell’87% (cresciuto rispetto all’82% dello scorso anno), è ben rappresentata anche dalle oltre 52mila chiamate da parte dei cittadini alle centrali operative, con una media di 142 richieste d’intervento al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempre presenti e all’erta. Chiamati in causa 142 volte al giorno. Carabinieri instancabili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il piano regolatore di Fiesole. La replica dei progettisti: "I nostri atroci tormenti per esser stati chiamati in causa"Il piano regolatore di Fiesole è al centro di una discussione tra i progettisti coinvolti e alcune critiche pubblicate su un quotidiano locale.

Mani pulite contro virus e batteri, quante volte al giorno lavarleLavarsi le mani è un gesto quotidiano che può sembrare semplice, ma rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire infezioni e malattie.

Argomenti più discussi: Chiamati per nome; Nessuno si salva da solo, per la partita della salute mentale serve una squadra; Android riconoscerà le chiamate false: arriva la nuova difesa contro le truffe AI; The Confinement – Recensione Speedrun.

Vincenzo Italiano era convinto di diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo l'incontro avuto con De Laurentiis, al punto da liberarsi dal Bologna con quella certezza in testa. La chiamata definitiva però non è mai arrivata, con gli azzurri che hanno chiuso per x.com

Sempre presenti e all’erta. Chiamati in causa 142 volte al giorno. Carabinieri instancabiliPavia, il bilancio in occasione del 212° anniversario della fondazione. Hanno proceduto per oltre l’87% dei reati denunciati in un anno. Sei encomi. ilgiorno.it