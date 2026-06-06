Tre cittadini cubani sono stati arrestati per furto aggravato in un’area di servizio lungo l’autostrada A1. Sono stati trovati in possesso di refurtiva recuperata e sono in corso ulteriori indagini. Gli arresti sono stati effettuati dopo ripetuti episodi di furto nell’area di servizio Secchia Ovest. Le forze dell’ordine hanno fermato i tre uomini, che sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.

Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha interrotto un furto aggravato ai danni di un automobilista nell’area di servizio Secchia Ovest sull’Autostrada A1 all’altezza di Modena. I responsabili, tre cittadini cubani di 26 anni, 36 anni e 48 anni, sono stati fermati nel primo pomeriggio di ieri durante un controllo mirato contro i reati predatori in danno di automobilisti. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, mentre proseguono gli accertamenti sulla refurtiva recuperata. L'intervento a Modena La dinamica del furto: il modus operandi Refurtiva e indagini in corso L’arresto e il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Seminavano il terrore in un'area di servizio di Modena con ripetuti furti, tre arresti: la ricostruzione

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