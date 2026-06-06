Dopo 47 anni, Giuseppe Seminara lascia il ruolo di allenatore al Circolo Tennis Reggio. A 79 anni, il tecnico ha deciso di andare in pensione, dopo aver lavorato per decenni con giovani tennisti. Durante la sua carriera, ha contribuito alla crescita di numerosi atleti, affermandosi come figura di riferimento nel circolo. La sua decisione è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale del club.

A settantanove anni compiuti Giuseppe Seminara saluta il Circolo Tennis Reggio. Lo storico preparatore atletico, dopo quarantasette anni di scuola addestramento tennis (quarantotto, considerando l’annata precedente alla creazione del centro di formazione tennistica oggi dedicata a Paolo Fornaciari ), è stato festeggiato la scorsa settimana nell’evento di fine stagione e premiato con una targa che recita così: "Grazie di cuore per aver condiviso con noi la tua esperienza, il tuo sorriso e la tua energia. La tua impronta resterà sempre con noi, grazie per il percorso fatto insieme". E proprio con quello che dalle parti di via Victor Hugo, a Canali, chiamano con affetto e confidenza ’Nonno Beppe’, proviamo a ricostruire quasi mezzo secolo di vita vissuta in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seminara lascia il Ct Reggio dopo 47 anni: "Aver aiutato i giovani è la gioia più grande"

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