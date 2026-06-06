Sei turiste trentine trascinate dalla corrente in mare | una 80enne rianimata sulla spiaggia
Domenica pomeriggio a Bellaria Igea Marina, sei turiste provenienti dal Trentino sono state trascinate dalla corrente mentre nuotavano in mare. Cinque di loro sono state recuperate in mare, mentre una è stata portata sulla spiaggia e rianimata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con mezzi di salvataggio e un'ambulanza. Le donne, tutte tra gli 80 e i 70 anni, sono state assistite e trasportate in ospedale per controlli.
Momenti di grande apprensione domenica pomeriggio a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera romagnola, dove sei turiste provenienti dal Trentino sono finite in difficoltà mentre facevano il bagno in mare. Una donna di 80 anni ha avuto un arresto cardiaco ed è stata rianimata sulla spiaggia prima del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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