Sei turiste trentine trascinate dalla corrente in mare | una 80enne rianimata sulla spiaggia

Notizia in breve

Domenica pomeriggio a Bellaria Igea Marina, sei turiste provenienti dal Trentino sono state trascinate dalla corrente mentre nuotavano in mare. Cinque di loro sono state recuperate in mare, mentre una è stata portata sulla spiaggia e rianimata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con mezzi di salvataggio e un'ambulanza. Le donne, tutte tra gli 80 e i 70 anni, sono state assistite e trasportate in ospedale per controlli.