Auro Morgantini, noto come Euro, è morto ieri mattina nella sua casa, mentre stava facendo colazione. Era circondato dalla moglie Doriana e dalla figlia Sabrina. Morgantini, ex presidente del Bargecchia Calcio, aveva 75 anni. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso.

Massarosa (Lucca), 6 giugno 2026 – Auro Morgantini, conosciuto anche come Euro, ha lasciato la vita terrena ieri mattina nella sua casa all’ora della colazione: è spirato con accanto la moglie Doriana e la figlia Sabrina. Un malore improvviso e il cuore di Auro ha smesso di battere: aveva 86 anni e alle spalle una vita vissuta da buon padre di famiglia, da apprezzato professionista (commercialista e consulente del lavoro, con uffici anche a Viareggio oltre che nella natia Bargecchia) oltre che fondatore ed a lungo presidente della società calcistica locale, quel Bargecchia che galleggiando fra Terza e Prima categoria e passando anche da un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se ne va “Euro” Morgantini. Fu lo storico presidente del Bargecchia Calcio

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