Scuola in provincia 187 cattedre ancora scoperte | è allarme in vista del prossimo anno scolastico

I dati definitivi emersi all'esito delle procedure di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 20262027 delineano un quadro di profonda sofferenza per le istituzioni scolastiche della Romagna. Con ben 691 posti rimasti complessivamente vacanti e disponibili tra le province di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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