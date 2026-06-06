Scuola in provincia 187 cattedre ancora scoperte | è allarme in vista del prossimo anno scolastico
In provincia di Romagna, 187 cattedre rimangono ancora senza insegnante in vista del prossimo anno scolastico. I dati ufficiali delle procedure di mobilità del personale docente per il 20262027 evidenziano una situazione di carenza significativa di insegnanti. La presenza di posti vacanti rappresenta un problema per le scuole locali, che dovranno affrontare l’organizzazione delle attività didattiche senza copertura completa. La situazione solleva preoccupazioni per l’avvio dell’anno scolastico.
I dati definitivi emersi all'esito delle procedure di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 20262027 delineano un quadro di profonda sofferenza per le istituzioni scolastiche della Romagna. Con ben 691 posti rimasti complessivamente vacanti e disponibili tra le province di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Scuola Calabria, allarme calo demografico e tagli all’organico: persi 4.606 alunni e a rischio 55 cattedre di potenziamento per l’anno 2026/2027
Famiglia nel bosco, Pillon: "Bimbi non iscritti a scuola per il prossimo anno scolastico, nuova casa pronta entro 6 mesi"Una famiglia vive nel bosco e ha annunciato che i bambini non saranno iscritti a scuola per il prossimo anno scolastico.