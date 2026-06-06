Scorsese sfida il passato | diventa consulente per l’IA cinematografica

Notizia in breve

Un regista di fama mondiale ha annunciato di diventare consulente per l’intelligenza artificiale applicata al cinema. La sua collaborazione mira a sviluppare strumenti che possano migliorare la produzione e la protezione degli attori. Nel frattempo, altri registi si oppongono fermamente a questa tecnologia, temendo rischi sulla creatività e sui diritti degli artisti. La discussione si concentra anche su come l’IA possa essere utilizzata per tutelare attori in paesi con regimi repressivi.