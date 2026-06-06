Scorsese sfida il passato | diventa consulente per l’IA cinematografica

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un regista di fama mondiale ha annunciato di diventare consulente per l’intelligenza artificiale applicata al cinema. La sua collaborazione mira a sviluppare strumenti che possano migliorare la produzione e la protezione degli attori. Nel frattempo, altri registi si oppongono fermamente a questa tecnologia, temendo rischi sulla creatività e sui diritti degli artisti. La discussione si concentra anche su come l’IA possa essere utilizzata per tutelare attori in paesi con regimi repressivi.

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Come può l'IA proteggere gli attori in paesi con regimi repressivi?. Perché registi come Guillermo del Toro rifiutano categoricamente questa tecnologia?. Quali rischi legali corrono le major per l'uso di personaggi protetti?. Cosa sta negoziando Christopher Nolan per proteggere i compensi degli autori?.? In Breve James Cameron siede nel consiglio di amministrazione di Stability Ai dal 2024.. Ash Koosha usa volti artificiali per proteggere attori in Iran con budget sotto 2000 dollari.. Christopher Nolan negozia con gli Studios per proteggere i compensi dei registi.. Disney, Universal e Warner contestano legalmente l'uso di copyright in Midjourney. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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