Scontro a Michigan | caos in pista e sogni di titolo per Ryan Vargas
Durante una gara in Michigan, un incidente ha coinvolto Ryan Vargas, il cui tentativo di sorpasso ha provocato il caos in pista. Vargas ha cercato di superare un avversario, ma ha perso il controllo, causando una collisione. Un altro pilota ha avvertito il collega di mantenere la traiettoria, ma l’incidente si è comunque verificato. L’evento ha interrotto la corsa, compromettendo le possibilità di vittoria di Vargas, che puntava al titolo.
Come ha causato l'incidente il tentativo di sorpasso di Vargas?. Chi ha avvertito McFarland della necessità di mantenere la traiettoria?. Perché il team Maples Motorsports ha subito un danno tecnico?. Quanto distacco ha accumulato Jake Bollman rispetto ai suoi avversari?.? In Breve Vargas aumenta il distacco dalla leadership a 28 punti dopo l'incidente al giro 49.. L'impatto coinvolge Cleetus McFarland, Andy Jankowiak e Jason Kitzmiller durante la disputa della nona posizione.. Il team Maples Motorsports opera con un organico ridotto di soli cinque o sei addetti.. Jake Bollman consolida il vantaggio in classifica grazie a un secondo posto ottenuto in gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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