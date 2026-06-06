Scontro a Michigan | caos in pista e sogni di titolo per Ryan Vargas

Notizia in breve

Durante una gara in Michigan, un incidente ha coinvolto Ryan Vargas, il cui tentativo di sorpasso ha provocato il caos in pista. Vargas ha cercato di superare un avversario, ma ha perso il controllo, causando una collisione. Un altro pilota ha avvertito il collega di mantenere la traiettoria, ma l’incidente si è comunque verificato. L’evento ha interrotto la corsa, compromettendo le possibilità di vittoria di Vargas, che puntava al titolo.