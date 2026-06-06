È morto a 75 anni Carlo Baccetti, figura nota nel mondo della cultura e della politica locale. La sua scomparsa è stata annunciata come una perdita significativa per la comunità. Baccetti, originario di Empoli, era riconosciuto come uno studioso e uomo dai valori solidi. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo contributo in vari settori.

Si è spento all’età di 75 anni Carlo Baccetti, empolese, personaggio del mondo della cultura, della politica e tanto altro. Lascia un grande vuoto nella comunità. Noto per la sua carriera all’ università di Firenze dove ha insegnato a lungo. La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente le culture politiche in Italia e in Europa e il funzionamento dei governi locali e regionali. Il suo è stato un lavoro immenso che aveva prodotto più di 100 pubblicazioni. Dal 2012 al 2020 è stato presidente del corso di laurea triennale in Servizio sociale. Non solo, la sua ricerca ha riguardato anche il tema del governo locale in Europa promossa dall’Institut de Ciències Polítiques i Socials e dal Centre per la Innovació Local di Barcellona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparso Carlo Baccetti: "Empoli perde uno studioso e un uomo dai valori solidi"

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