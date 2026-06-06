Scommesse online | Meloni favorita al 52% per il prossimo governo
Le scommesse online indicano una preferenza del 52% per il prossimo governo, con la leader di un partito in testa. Le quote sono influenzate da piccole somme di denaro che muovono il mercato. L'Agenzia delle Dogane ha vietato queste scommesse in Italia, ritenendole potenzialmente manipolabili. Le scommesse sono state sospese e non sono più disponibili nel paese.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL riflette la stabilità economica che sostiene le previsioni di mercato sul governo Meloni. Fonte Eurostat? Le quote di Polymarket indicano Meloni al 52% per la guida del governo. Le scommesse digitali su Polymarket attribuiscono a Giorgia Meloni una probabilità del 52% di guidare il prossimo governo italiano. Il mercato predittivo vede Elly Schlein ferma al 19%, mentre Giuseppe Conte e Roberto Vannacci si attestano rispettivamente all’ 8%. Questi dati non derivano da sondaggi demoscopici tradizionali, ma dall’aggregazione di puntate finanziarie che trasformano le probabilità politiche in prezzi di mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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