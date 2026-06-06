Scommesse online | Meloni favorita al 52% per il prossimo governo

Notizia in breve

Le scommesse online indicano una preferenza del 52% per il prossimo governo, con la leader di un partito in testa. Le quote sono influenzate da piccole somme di denaro che muovono il mercato. L'Agenzia delle Dogane ha vietato queste scommesse in Italia, ritenendole potenzialmente manipolabili. Le scommesse sono state sospese e non sono più disponibili nel paese.