Il 8 giugno si svolgeranno tre scioperi: due in Sicilia e in Emilia, e uno a Foggia. I primi due coinvolgeranno il trasporto pubblico locale, mentre il terzo riguarderà gli avvocati. Le manifestazioni sono state indette senza indicare le durate o le motivazioni specifiche. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle eventuali ripercussioni sulle attività previste.

Ci saranno tre diversi scioperi il prossimo 8 giugno. Due saranno locali, in Sicilia, a Foggia e in Emilia, e riguarderanno il trasporto pubblico. Sono organizzati da diversi sindacati, sia confederali sia di base. Le durate variano molto, l’intera giornata per tre province emiliane, mentre soltanto quattro ore a Catania. L’8 giugno inizierà anche uno sciopero nazionale degli avvocati, che continuerà fino al 12 giugno. A proclamarlo è stata l’Unione delle camere penali italiane e includerà anche l’astensione dalle udienze. Lo sciopero del trasporto pubblico locale in Sicilia. In Sicilia, lo sciopero riguarderà due aziende del trasporto pubblico locale: L’Atm di Messina;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi dell’8 giugno, si fermano trasporto pubblico locale e avvocati

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