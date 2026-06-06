Sciolto Comune di Torre Annunziata nominata Commissione straordinaria proposta da Piantedosi
Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per 18 mesi, su proposta del ministro dell’Interno. La decisione, annunciata dal prefetto di Napoli, è stata approvata con una delibera del 4 giugno 2026. È stata nominata una commissione straordinaria per gestire l’amministrazione durante il periodo di scioglimento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che con delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2026 su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto per 18 mesi. La Commissione Straordinaria, chiamata alla gestione del Comune, è composta da Gianfranco Tomao, prefetto a riposo, da Roberto Esposito, viceprefetto e da Gianluca Orlando, dirigente di II fascia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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