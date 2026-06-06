Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per 18 mesi, su proposta del ministro dell’Interno. La decisione, annunciata dal prefetto di Napoli, è stata approvata con una delibera del 4 giugno 2026. È stata nominata una commissione straordinaria per gestire l’amministrazione durante il periodo di scioglimento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che con delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2026 su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto per 18 mesi. La Commissione Straordinaria, chiamata alla gestione del Comune, è composta da Gianfranco Tomao, prefetto a riposo, da Roberto Esposito, viceprefetto e da Gianluca Orlando, dirigente di II fascia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sciolto Comune di Torre Annunziata, nominata Commissione straordinaria proposta da Piantedosi

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