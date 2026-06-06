Lo sci in Australia si confronta con neve fresca e condizioni climatiche influenzate dal fenomeno El Niño. Si valuta come il clima possa ridurre la quantità di neve disponibile nelle stazioni sciistiche. Nel frattempo, i prezzi dei pass giornalieri sono aumentati, portando a un incremento dei costi per gli sciatori. La stagione si svolge in un contesto di variabili climatiche che incidono sulle attività e sui costi legati allo sci.

? Domande chiave? In Breve La stagione sciistica australiana parte tra neve fresca e l’ombra di El Niño. Tra i 20 e i 40 centimetri di neve hanno coperto le Alpi del Victoria e del Nuovo Galles del Sud prima di questo lungo fine settimana, segnando l’apertura ufficiale della stagione invernale. Mentre le webcam mostrano il manto bianco che ricopre alcune zone, in altre aree il terreno appare ancora irregolare o privo di copertura. Il meteo ha regalato giornate soleggiate e notti gelide dopo il passaggio di leggere nevicate, ma l’entusiasmo per l’inizio delle attività si scontra con le preoccupazioni climatiche e le difficoltà economiche delle famiglie. Tecnologia e gestione delle risorse per contrastare la scarsità di neve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sci australiano: tra neve fresca e la sfida del clima El Niño

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