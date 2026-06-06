Un uomo coinvolto nel caso di schiavitù per la costruzione di un consolato statunitense è stato fermato. Si stava preparando a fuggire in autobus, evitando di usare l’aereo per non essere scoperto. Durante le indagini, è stato anche arrestato il gestore degli operai indiani, accusato di aver esercitato pressioni sui lavoratori, invitandoli a non parlare delle condizioni nel cantiere.

Milano, 6 giugno 2026 – Si stava organizzando per prendere un autobus o un altro mezzo che non fosse l'aereo altrimenti sarebbe stato scoperto facilmente e avrebbe anche esercitato pressioni sui lavoratori "intimando loro di non parlare e non riferire all'esterno quanto accadeva in cantiere ". Per il pericolo di fuga il pm di Milano Paolo Storari, titolare dell'indagine sullo sfruttamento della manodopera indiana nel cantiere del nuovo Consolato Usa realizzato dalla divisone italiana di Caddell Construction in piazzale Accursio a Milano, ieri sera ha disposto il fermo di una seconda persona: si tratta del "caporale operativo" e "intermediario tra società e lavoratori", Aji Appukuttan, nato in India, 52 anni il prossimo luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schiavi per costruire consolato Usa, fermato anche il gestore degli operai indiani. “Voleva fuggire in bus”

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