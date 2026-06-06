Non è una tassa, ma poco ci manca. Per migliaia di pensionati italiani residenti all’estero torna, infatti, uno degli appuntamenti più delicati dell’anno: la dichiarazione dei redditi richiesta dall’Inps per continuare a percepire una serie di prestazioni collegate alla situazione economica personale. Dal 25 maggio è ufficialmente partita la Campagna RedEst 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025, mentre è stata contestualmente riaperta anche la Campagna RedEst 2025 per consentire ai ritardatari di mettersi in regola con le dichiarazioni riferite al 2024. A comunicarlo è lo stesso Istituto di previdenza sociale con il messaggio n. 1864 del 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Scattano i controlli "RedEst": ecco chi rischia di perdere la pensione

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