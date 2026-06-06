Scandalo Royal Lodge | scoperto il subaffitto di cottage non dichiarato
È emerso che in un caso di subaffitto di un cottage presso Royal Lodge non sono stati dichiarati i proventi. Sono state sollevate domande su chi abbia ricevuto i pagamenti derivanti da questi affitti non registrati. Inoltre, si indaga su come siano stati versati gli affitti delle principesse Eugenie e Beatrice, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.
Chi ha incassato i proventi dei subaffitti non dichiarati a Royal Lodge?. Come vengono pagati gli affitti delle principesse Eugenie e Beatrice?. Quanto incidono i fondi pubblici sulla manutenzione delle residenze reali?. Quali conseguenze avrà l'inchiesta parlamentare sulla gestione dei patrimoni storici?.? In Breve Il Re copre privatamente gli affitti di Kensington e St James's Palace.. Le principesse Eugenie e Beatrice occupano residenze senza pagare canoni diretti.. Si ipotizza un pagamento pari al 60% del valore di mercato.. La Commissione per i conti pubblici avvierà un'inchiesta sulle 12 proprietà.. Nuove ombre sulle proprietà reali: il caso del subaffitto di Royal Lodge. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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