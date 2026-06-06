Scandalo Royal Lodge | scoperto il subaffitto di cottage non dichiarato

Notizia in breve

È emerso che in un caso di subaffitto di un cottage presso Royal Lodge non sono stati dichiarati i proventi. Sono state sollevate domande su chi abbia ricevuto i pagamenti derivanti da questi affitti non registrati. Inoltre, si indaga su come siano stati versati gli affitti delle principesse Eugenie e Beatrice, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.