Sauna bagno turco e impianti a rischio | venti anni di processo per il cantiere da incubo

La Cassazione ha confermato la condanna per un imprenditore coinvolto in un procedimento durato quasi vent’anni, legato alla realizzazione di un edificio a Montefalco. La causa riguardava lavori di sauna, bagno turco e impianti, considerati “fantasma” dall’autorità giudiziaria. L’impresario non ha ricevuto il pagamento e ha ricevuto una condanna, con un processo che si è protratto per due decenni.

Appalto e lavori "fantasma" a Montefalco, la Cassazione dà torto all'impresario in un lunghissimo contenzioso tra imprenditore e committente, iniziato quasi vent'anni fa per la costruzione di un immobile: niente pagamento e condanna a 1.000 euro da pagare alla Cassa delle ammende.La vicenda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Come integrare sauna e bagno turco nella routine

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[nessuno spoiler] qual è la questione con le case da bagno/saune? reddit

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