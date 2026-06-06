Sauna bagno turco e impianti a rischio | venti anni di processo per il cantiere da incubo

Da perugiatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cassazione ha confermato la condanna per un imprenditore coinvolto in un procedimento durato quasi vent’anni, legato alla realizzazione di un edificio a Montefalco. La causa riguardava lavori di sauna, bagno turco e impianti, considerati “fantasma” dall’autorità giudiziaria. L’impresario non ha ricevuto il pagamento e ha ricevuto una condanna, con un processo che si è protratto per due decenni.

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Appalto e lavori "fantasma" a Montefalco, la Cassazione dà torto all'impresario in un lunghissimo contenzioso tra imprenditore e committente, iniziato quasi vent'anni fa per la costruzione di un immobile: niente pagamento e condanna a 1.000 euro da pagare alla Cassa delle ammende.La vicenda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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