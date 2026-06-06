Nel 2025, a Sassari, sono stati effettuati 62 arresti e presentate circa 300 denunce per episodi di violenza. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con verifiche e interventi nelle case e nelle strade della città. È stata segnalata anche la segregazione di una donna in un quartiere di Alghero, situazione che ha portato all’intervento delle autorità.

Come si manifestano i nuovi sistemi di controllo nelle famiglie sassaresi? Quali dinamiche hanno portato alla segregazione di una donna ad Alghero? Perché la costa orientale sarda è diventata un hub per la cocaina? Quanti reati sono rimasti sommersi nonostante l'intensità dei controlli territoriali??? In Breve I Carabinieri hanno gestito 10.000 reati, pari al 72% delle denunce provinciali. Oltre 42.000 servizi perlustrativi hanno monitorato 83.000 veicoli e 121.000 persone. O . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassarese, piaga violenza: 62 arresti e 300 denunce nel 2025

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