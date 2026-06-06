Il Comune di Sarno è stato commissariato dopo che sono state riscontrate infiltrazioni mafiose. Il sindaco e la giunta sono stati sospesi dall’incarico. Gli inquirenti stanno esaminando alcuni appalti e concessioni, senza specificare quali. Tre commissari sono stati nominati per gestire temporaneamente il municipio, ma i loro nomi non sono stati divulgati. La procedura di commissariamento mira a garantire la gestione amministrativa durante le indagini.

? Punti chiave? In Breve Il Consiglio di Sarno viene sospeso per infiltrazioni: Palazzo San Francesco passa sotto il controllo della Commissione straordinaria. Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato il provvedimento che sospende il Sindaco, la Giunta municipale e l’intero Consiglio comunale di Sarno dalle loro funzioni. La decisione arriva dopo che una relazione della commissione d’indagine ha evidenziato criticità insanabili all’interno della macchina amministrativa locale. Il provvedimento scatta a seguito di un blitz condotto lo scorso anno su episodi di estorsione e usura, che aveva già portato a diverse misure cautelari e all’indagine di persone rimaste libere. Mentre i cittadini si interrogano sulla gestione della cosa pubblica, la macchina comunale entra in una fase di gestione provvisoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarno, commissariata: sospesi Sindaco e Giunta per infiltrazioni

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