Sant' Agata 2027 il cereo Pescivendoli ha già individuato la nuova cinghia davanti

Il segretario del cereo Pescivendoli, Giovanni Furnari, su mandato del neo eletto presidente Giuseppe Battiato, rende noto che la "Bersagliera" (questo il nome popolare della candelora catanese) sarà guidata tra le strade di Catania dalla nuova "cinghia davanti" Samuele Cimino, che nei giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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