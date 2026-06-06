Santa Marina | sequestrati 1,5 milioni di immobili per abusivismo

Sono stati sequestrati immobili per un valore di 1,5 milioni di euro nell’ambito di un’operazione contro l’abusivismo edilizio. Tra le persone indagate figurano 32 professionisti e amministratori coinvolti nelle irregolarità. L’area agricola di 24 mila metri quadrati è stata oggetto di trasformazioni non autorizzate, che hanno portato al sequestro. L’intervento fa parte di un’azione di contrasto alle costruzioni illegali nella zona.

Chi sono i 32 indagati tra professionisti e amministratori coinvolti?. Come è stata trasformata l'area agricola di 24mila metri quadrati?. Quali figure dell'ufficio tecnico comunale sono sotto indagine?. Cosa accadrà agli occupanti delle quindici case già completate?.? In Breve Sequestrate 21 strutture tra cui 6 in costruzione e 15 già completate. Indagati 32 soggetti tra professionisti, acquirenti e funzionari dell'Ufficio tecnico. Lottizzazione abusiva su area agricola di circa 24mila metri quadrati. Indagini su titoli autorizzativi rilasciati da amministratori attuali ed ex comunali. Sequestro di immobili per 1,5 milioni di euro a Santa Marina: l’inchiesta sulla lottizzazione abusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei Casalesi

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