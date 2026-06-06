Sanremo 2027 è in fase di preparazione: la Rai ha avviato l'organizzazione del festival, con Stefano De Martino come nuovo conduttore e direttore artistico. De Martino sta collaborando con i vertici dell’emittente per definire il regolamento e le strategie della manifestazione. La macchina organizzativa si sta muovendo rapidamente, con nuove proposte e modifiche in vista dell’edizione del prossimo anno. La produzione si concentra sulla pianificazione delle attività e sulla definizione dei dettagli principali.

Sanremo 2027 entra ufficialmente nella fase operativa. Stefano De Martino, annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival, è già al lavoro insieme ai vertici Rai per definire regolamento. Sanremo 2027 entra nel vivo: Stefano De Martino al lavoro per il suo primo Festival. La macchina organizzativa di Sanremo 2027 è già partita. A molti mesi dall’inizio della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, la Rai ha avviato le prime attività operative che porteranno alla realizzazione dell’evento più importante della televisione italiana. Al centro di questo percorso c’è Stefano De Martino, scelto come nuovo conduttore e direttore artistico della manifestazione dopo l’annuncio ufficiale arrivato durante la serata finale del Festival 2026. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Sanremo 2027, Stefano De Martino accelera i preparativi: la Rai avvia la macchina organizzativa del Festival tra novità e nuove strategie

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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