sanremo 2027 ecco le date

Il 77° Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 all’11 febbraio 2027. La conferma delle date è arrivata dopo l’annuncio del nuovo conduttore e direttore artistico, fatto durante l’ultima edizione al Teatro Ariston. La manifestazione si terrà quindi nella prima settimana di febbraio, come di consueto. La scelta delle date è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui programmi o sui partecipanti.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Annunciato il nuovo conduttore e direttore artistico direttamente al Teatro Ariston durante l’ultima kermesse, sono ora ufficiali anche le date del 77° Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. La kermesse canora di Rai 1 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso De Martino in un video pubblicato sui social, sulle note di Vita spericolata di Vasco Rossi. Con la comunicazione delle date, la macchina del Festival di Sanremo 2027 si è ufficialmente messa in moto. DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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SANREMO 2027, DE MARTINO ANNUNCIA LE DATE

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