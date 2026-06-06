Sanremo 2027 De Martino annuncia le date | dal 16 al 20 febbraio

Il festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico sui social media mentre ascoltava la canzone “Vita Spericolata” di Vasco Rossi. La comunicazione è arrivata attraverso un video pubblicato online. Le date sono state confermate ufficialmente e rimangono in linea con le edizioni passate del festival. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui programmi o gli artisti coinvolti.

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Stefano De Martino sui suoi canali social mentre ascolta 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi. Con la comunicazione delle date la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al Direttore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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